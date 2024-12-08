Kazadan Sonra Taburcu Olan Bisikletli Başkan Adayı: 'Dimdik Ayaktayım'

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Kazada ölümden dönen bisikletli başkan adayı: "Allah beni sevenlerime bağışladı"

Serik 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç, 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi

ANTALYA - Antalya'da bisikletli seçim kampanyalarıyla tanınan ve geçirdiği trafik kazasının ardından ölümden dönen bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, taburcu edildi. Bülüç, "Allah beni sevenlerime bağışladı. Ölmedim, dimdik ayaktayım" dedi.

Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olarak dikkat çeken ve bisikletli seçim kampanyalarıyla tanınan Osman Bülüç, 24 Kasım'da bisikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Antalya Şehir Hastanesi'nde 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Bülüç, evinde sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kazadan sonra yaşadıklarını anlatan Bülüç, "Hastanede yattığım süre boyunca benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Şu an evimdeyim ve mutluyum. Kazadan sonra gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Allah beni sevenlerime bağışladı. Ölmedim, dimdik ayaktayım" dedi.

Eşi Ayşe Bülüç ise duygularını, "Çok kötü şeyler yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Yardımcı olan ve ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

(MD-BA- SM-