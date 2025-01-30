Kazak Başkonsolosu AA'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kazak Başkonsolosu AA'yı Ziyaret Etti

Kazak Başkonsolosu AA\'yı Ziyaret Etti

Kazakistan Başkonsolosu Amankul, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

30.01.2025 14:47
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Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ve günlük yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ajansın Ümraniye'deki Uluslararası Haber Merkezi'ni ziyaret eden Başkonsolos Amankul ve beraberindeki heyeti, İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can ağırladı.

Can, ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verirken, Başkonsolos Amankul da ikili işbirliklerine dair önerilerini paylaştı.

Amankul ziyareti sırasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy veren Amankul, "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da Adem Kutucu'nun "Ata sporu" isimli fotoğrafını seçti.

Oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiğini belirten Amankul, her fotoğrafın ödül almaya layık olduğunu ifade etti.

AA'nın haberlerini cep telefonu uygulamasıyla günlük takip ettiğini anlatan Amankul, "Anadolu Ajansı gerçekten çok hızlı çalışıyor." dedi.

Başkonsolosluk olarak Türkiye'deki bütün medya kuruluşlarıyla aktif çalıştıklarını kaydeden Amankul, "Biz iki kardeş ülke olarak kültür, eğitim, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliklerini daha da güçlendirmek isteriz." diye konuştu.

Amankul, Anadolu Ajansı yetkililerine, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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