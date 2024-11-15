Kazak Yazar Beysenova\'nın Eserleri Türkçeye Çevrildi

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Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği dönemleri başta olmak üzere çeşitli tarihsel dönemlerde Kazak kadınlarının mücadeleci ruhunu ve duruşunu konu alan eserleriyle bilinen Kazak yazar Şerbanu Beysenova'nın "Süzge Hanım ve Bozok Güzeli" adlı iki öykülük eseri Türkçeye çevrildi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Konutu'nda, Kazak yazar Beysenova'nın "Süzge Hanım ve Bozok Güzeli" eserinin Türkçe tercümesinin tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi işbirliğiyle organize edilen etkinliğe, Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, yazar Şerbanu Beysenova'nın, Kazak senatörler, yazarlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kapucu, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Kazak edebiyat dünyasına katkı sunacak etkinlikte bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, "Türk Dünyasının birliği ve ortak faaliyetlerimizin ileri bir seviyeye ulaşabilmesi ancak ortak yayınlarla ve dil birliğimizi tesis ederek mümkün olacaktır." dedi.

Yazar Beysenova'nın Kazak toplumunun kadim değerlerini ve geleneklerini güçlü kadın figürleri üzerinden anlatarak tarihin izlerini canlı tutan öyküler yarattığını dile getiren Kapucu, "Eserlerinde, tarihte yaşamış kahraman Türk kadınlarına sıklıkla rastlanır." diye konuştu.

Kapucu, Türkçeye çevrilen "Süzge Hanım ve Bozok Güzeli"nde 16. yüzyılda Altın Ordu devleti dağıldıktan sonra kurulan hanlıklardan biri olan Sibir Hanlığı'nın yöneticisi Küçüm Han'ın eşi olan Kazak kızı Süzge'nin hikayesinin anlatıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Süzge, küçük yaşında han sarayına eş olarak götürülmüştür. Ancak bozkırın özgür ruhlu kızı, han sarayının katı kurallarına dayanamamış, Ertis nehri ırmağı kıyısında Süzge Tura adlı kale şehri inşa ettirip ölene kadar orada yaşamıştır. Rus Çarı korkunç İvan'ın Sibirya topraklarını işgal etme planında, yenilmez sanılan kudretli Küçüm Han'ın yenilmesiyle Süzge Hanım, Rus kuvvetlerinin eline düşüp Rus Çarına eş olarak gönderilmek yerine ölümü tercih etmiştir."

Kapucu, eserin diğer hikayesi "Bozok Güzeli"nde ise yazarın Kazakistan'daki arkeolojik kazılardan esinlenerek Oğuz kızı Banu Çiçek ve Kıpçak delikanlısı Kan Töre arasındaki aşkı sürükleyici bir öyküye dönüştürdüğünü söyledi.

Büyükelçi Kapucu, "Süzge Hanım ve Bozok Güzeli" eserinin Türk Dünyasında kültürel bağları pekiştiren bir edebi köprü olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

Avrasya Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hayrunnisa Topçu, 2019'da yayımlanan kitaptaki her iki öykü de yazarın, kadının tarihteki ve toplum içindeki yerini öne çıkardığını belirterek, "Mücadeleci, güçlü, zeki ve onurlu iki kadının hikayesi anlatılıyor. Metinlerin akıcı üsluplarıyla ve merak uyandıran kurgularıyla gençlerin ilgisini çekeceğini, böylelikle Türk tarihine duyulan ilginin artacağını umuyorum." dedi.

Etkinlik sonunda yazar Şerbanu Beysenova, Türkçe basılan kitaplarını imzaladı.