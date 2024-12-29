Kazakhstan'da Uçak Kazası Töreni

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Bir uçak kazası daha! Acil iniş sırasında pistten çıktı

- Aliyev, Aktau'daki kazada ölen mürettebatın havalimanındaki törenine katıldı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kentindeki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebat için havalimanında düzenlenen törenine katıldı.

Kazakistan'ın Aktau kentinde Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü- Grozni seferini yapan Embraer-190 yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden mürettebat için Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev başta olmak üzere hayatını kaybeden mürettebatın aileleri, yakınları, iş arkadaşları ve havalimanı çalışanları katıldı.

Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, törende gerçekleştirdiği konuşmasında kazanın Azerbaycan halkını büyük kedere boğulduğunu belirterek, pilotların ve kabin ekibinin böylesine zor bir durumda büyük bir soğukkanlılık, özveri ve yüksek profesyonellik sergilediğini kaydetti. Bakan Nebiyev, Azerbaycan Hava Yolları'nın güvenlik ve kalite standartları nedeniyle dünyanın en güvenilir havayollarından biri olarak kabul edildiğini, pilotların gösterdiği cesaretin Azerbaycan havacılık tarihinde silinmez bir iz bıraktığını belirtti.

Azerbaycan Hava Yolları Başkan Yardımcısı İlham Amirov ise uçağa dış müdahalede bulunulduğu için uçağın ağır hasar aldığını ve kontrol sistemlerinin devre dışı kaldığını söyledi. Amirov, suçluların bulunup cezalandırılacağını ve olayın tüm detaylarının araştırılmasının ardından kazanın sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Aktau'daki uçak kazası

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 25 Aralık günü Bakü-Grozni seferini gerçekleştirirken Rus hava sahasında hava savunma sistemlerinin saldırısına uğradı. Yakındaki diğer havalimanlarına iniş izni verilmeyen uçak, 67 kişiyle birlikte rotasını Kazakistan'a çevirdi. Bu sırada elektronik harp sistemleriyle de hedef alınan uçağın navigasyon ve telsiz iletişimi kesildi. Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarına acil iniş yapmaya çalışan hasarlı inişi sırasında düştü. Olayda 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralı olarak kurtuldu.