Kazakistan 2025'te Almanya'ya 1,5M Ton Petrol Gönderecek

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ALMATI, 27 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan 2025 yılında Almanya'ya Drujba boru hattı üzerinden 1,5 milyon ton petrol sevk etmeyi planlıyor.

Interfax Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Kazakistan'ın ulusal petrol ve gaz şirketi KazMunayGas, yönetim kurulu toplantısında Enerji Bakanlığı'na sunduğu bir raporda ülkenin Almanya'ya petrol satışının 2024 yılında yüzde 50 artarak 1,5 milyon tona yükseldiğini kaydetti. 2025 yılında da Almanya'ya aynı miktarda petrol gönderilmesi planlanıyor.

Kazakistan Enerji Bakanı Almassadam Satkaliyev, Almanya'nın ek talepte bulunması halinde arzın 2 milyon tona çıkarılabileceğini belirtti.

Satkaliyev, "Rus mevkidaşımızla görüşmelerimiz sürüyor. Arzın arttırılması imkanı olursa gerekli hacmi sağlayacağız" dedi.