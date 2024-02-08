Kazakistan arama kurtarma ekibi işitme engelli bir kişiyi kurtardı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ertesi günü Türkiye'ye ulaşan Kazakistan arama kurtarma ekibi üyeleri, enkazda işitme engelli bir kişiyi kurtardıkları anı unutamıyor.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Astana Acil Kurtarma Merkezi görevlileri Azamat Jumabayev, Nikolay Popov ve köpeği Mirta 10 gün Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.
Jumabayev ve Popov, bir yıl önce afet bölgesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Astana'da 8 yıldır arama kurtarma görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Jumabayev, Türkiye'deki deprem bölgesinin kendisinin ilk yurt dışı görevi olduğunu belirtti.
Jumabayev, Gaziantep Havalimanı'na indikten sonra Kazakistan ekibine verilen bölgeye doğru yola çıktıklarını dile getirerek, "Nurdağı'na girişte uzun bir araç kuyruğu oluşmuştu. Sokaklar karanlıktı. Çöken binalar ve yardım isteyen insanlar vardı." dedi.
Nurdağı'nda tamamen çöken 9 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlatan Jumabayev, "Burada 3 kişiye ulaştık. İlk çıkardığımız kişi işitme engelliydi. Konuşamıyordu, sadece nefesinden bulunduğu yeri tespit edebildik. Bu anı ekip olarak hala unutamıyoruz." diye konuştu.
Jumabayev, söz konusu apartmandaki çalışmaların uzun sürdüğünü kaydederek, "Arama kurtarma çalışmalarına başladığımızda artçılar devam ediyordu. Ayrıca bu apartmanın yanında çökmek üzere olan bir bina daha vardı. Dolayısıyla bu durum çalışmamızı zorlaştırdı." ifadesini kullandı.
Afet bölgesinde kaldıkları süre boyunca Türk halkının desteği ile misafirperverliğinin hiç eksik olmadığını vurgulayan Jumabayev, "Oradaki halkın bize desteğini hep hissettik. Arama kurtarma çalışmaları sırasında yanımıza gelerek bir ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlardı, sıcak çay ve yemek bırakıyorlardı." görüşünü paylaştı.
Jumabayev, böyle bir afete ilk defa tanıklık ettiğini dile getirerek, "Mesleğim gereği çeşitli afet ve kazalara alışığım ama bu büyüklükteki depremi ilk defa kendi gözlerimle gördüm. Tek dileğim böyle bir afetin hiçbir yerde tekrarlanmaması." dedi.
Türkiye'deki arama kurtarma çalışmaları sayesinde tecrübe kazandığına işaret eden Jumabayev, cep telefonundaki o anları hatırlatan fotoğraflara sık sık baktığını dile getirdi.
"Mirta'nın işareti sayesinde bir kadını kurtardık"
Kinoloji uzmanı Popov da köpeği Mirta ile Nurdağı'nda tamamen çöken 9 katlı apartmanın enkazında kalan işitme engelliyi bulan ekipte yer aldı.
Mirta'nın işareti sayesinde söz konusu apartmanın enkazından bir kadını daha kurtardıklarını anlatan Popov, "Kazakistan'dan Türkiye'ye uzun bir uçuş saati var. Ayrıca şubat ayında burası çok soğuktu ama indiğimiz bölge sıcaktı. Bunlar tabii ki köpeklerin de durumunu etkiledi ama en çok böyle büyük bir afetle ilk kez karşılaştıklarını anladık." değerlendirmesinde bulundu.
Popov, 2000'lerden bu yana arama kurtarma görevlisi olarak çalıştığını ifade ederek, "Türkiye'deki deprem bölgesinde edindiğim deneyim hiçbir şeyle kıyaslanamaz." diye konuştu.
Kazakistan'dan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi görev yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye ulaşan ilk yabancı ekiplerden olan 100 kişilik Kazakistan ekibi, 4 arama kurtarma köpeğiyle birlikte depremlerden etkilenen Gaziantep, Nurdağı ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.
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