Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakereleri Almatı'da yapılacak - Son Dakika
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Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakereleri Almatı'da yapılacak

Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakereleri Almatı\'da yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin müzakerelerin Almatı'da yapılacağını duyurdu. Tokayev, bu toplantının Güney Kafkasya'da güçlü ve uzun vadeli barışın hızla tesis edilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

01.05.2024 16:23
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Kazakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki müzakerelerin Almatı şehrinde yapılacağını teyit etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin dışişleri bakanlarının müzakerelerinin yapılması konusunda taraflar arasında sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Tokayev, söz konusu müzakerelerin Kazak tarafının teklifi üzerine Almatı'da yapılacağını belirterek, "Bu önemli toplantının, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin bağımsız kalkınmasının temellerini oluşturan ve ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ilkeleri onaylayan tarihi Alma-Ata Deklarasyonu'nun Aralık 1991'de imzalandığı Almatı'da gerçekleşmesi semboliktir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantının Azerbaycan-Ermenistan anlaşmalarının pratikte uygulanmasına hizmet edeceğini ve Güney Kafkasya'da güçlü ve uzun vadeli barışın hızla tesis edilmesine katkıda bulunacağını temin ettiğini sözlerine ekledi.

Tokayev, 15 Nisan'da Ermenistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılmasını tamamen desteklediklerini ve Kazakistan'ın bu konunda iyi niyet misyonu üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakereleri Almatı'da yapılacak - Son Dakika

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