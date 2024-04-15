Kazakistan Cumhurbaşkanı Ermenistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tokayev için Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın katılımıyla resmi tören düzenlendi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Tokayev ile Başbakan Paşinyan görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Tokayev, Ermenistan'ın, Güney Kafkasya'da Kazakistan için çok önemli ve güvenilir bir ortak olduğunu, ortak hedef ve çıkarların, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından örtüştüğünü bildirdi.

Tokayev, bu maksatla Ermenistan'la kapsamlı ortaklığın geliştirilmesiyle ilgilendiklerini, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğine özel önem verdiklerini kaydetti.

Sanayi, finans, inovasyon, turizm, tarım ve diğer alanlardaki ilişkilerin etkinleştirilmesinin gerektiğini vurgulayan Tokayev, "Ermenistan'a birtakım ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesini teklif ettim. Bu, özellikle günümüzün zorlu jeopolitik durumuyla ilgilidir. Bu yöndeki çalışmalar, hükümetler arası komisyonun odak noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Tokayev, lojistik ve taşımacılık sektörünün ikili işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, Ermenistan hükümetinin girişimi olan "Barış Kavşağı Projesi"ni desteklediklerini belirtti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması konusuna da değinen Tokayev, Kazakistan'ın iki ülkeye barış görüşmeleri için ortam sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında göç alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Başbakan Paşinyan da iki devlet arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni yönelimlerin belirlenmesi yoluyla ekonomik işbirliğinin genişletilmesi imkanlarının değerlendirildiğini ifade ederek, Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması konusuna da değinildiğini aktardı.

Görüşme sonunda Ermenistan ile Kazakistan arasında göç alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Erivan ile Astana'nın "kardeş şehir" ilan edilmesine ilişkin Erivan Belediye Başkanı Tigran Avinyan ile Astana Belediye Başkanı Zhenis Kasımbek arasında da anlaşma imzalandı.