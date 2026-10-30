Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri saydı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'nin 100 yıldan fazla sürede dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke olduğunu ifade etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?