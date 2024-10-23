Kazakistan Cumhuriyet Günü Bakü\'de Kutlandı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kazakistan'ın ulusal bayram statüsünde olan 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, devlet yetkilileri, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

Azerbaycan ve Kazakistan milli marşlarının okunduğu etkinlikte konuşan Büyükelçi Bayel, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam hukuki temellere dayandığını ve geliştiğini belirtti.

Bayel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." sözünü hatırlatarak, bu yıl Türk Devletleri Teşkilatının 15. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Memmedov da Azerbaycan ve Kazakistan halkları arasındaki tarihi, kültürel ve dini ortaklıklar ile asırlardır süregelen geleneksel dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu söyledi.

Memmedov, Azerbaycan ile Kazakistan ilişkilerinin stratejik ortaklık ve müttefiklik niteliğinde olduğunu vurguladı.

Kazakistan'dan gelen müzisyenlerin şarkı söylediği resepsiyonda konuklara Kazak mutfağından tatlar ikram edildi.