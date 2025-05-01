Kazakistan\'da Halk Birliği Günü Kutlandı

Kazakistan'da, Halk Birliği Günü olarak adlandırılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Resmi tatil olan 1 Mayıs, 120'den fazla etnik grubun yaşadığı ülkede, Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor.

Başkent Astana'daki Jastar Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte ülkede yaşayan çeşitli etnik grupların temsilcileri bir araya gelerek geleneksel el sanatlarını ve halk oyunlarını sergiledi.

Kazakistan'da yaşayan Başkurt- Tatar topluluğu üyesi Adelya Tuhbatova, AA muhabirine, 1 Mayıs'ın sadece milletlerin kültür ve geleneklerini tanıttığı değil çeşitli kültürlerin aynı çatı altında birlikte uyum içinde yaşadıklarını simgeleyen bir gün olduğunu söyledi.

Tuhbatova, Kazakistan'da yaşayan 120'den fazla etnik grubun din, dil ve mezhep olarak farklılıklarına rağmen aynı duyguyu paylaştıklarını aktardı.

Tokayev'in mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 1 Mayıs dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tokayev, mesajında, bu bayramın büyük bir anlam taşıdığına dikkati çekerek, "Kazak topraklarında çeşitli etnik grupların temsilcileri karşılıklı anlayış ve saygı ortamında yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Eşitlik, karşılıklı güven ve kültürel çeşitlilik temelinde ulusal birliği istikrarlı bir şekilde güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Tokayev, ancak birlik ve beraberlik içerisinde adil ve güçlü bir Kazakistan inşa edebileceklerini belirtti.

Nüfusu 20 milyon 300 bin olan Kazakistan'da Kazakların yanı sıra Rus, Ukraynalı, Alman, Belaruslu, Koreli, Dungan, Tatar, Azerbaycanlı, Ahıskalı, Uygur, Kürt, Tacik, Kırgız ve Çeçenlerin aralarında olduğu 120'den fazla etnik grubun üyeleri yaşıyor.