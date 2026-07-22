Kazakistan'da Kurultay Seçimleri İçin 546 Aday Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan'da Kurultay Seçimleri İçin 546 Aday Belirlendi

22.07.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Ağustos'ta yapılacak Kurultay seçimlerinde 7 siyasi partiden toplam 546 aday yarışacak.

Kazakistan'da anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen tek meclisli parlamento sistemi kapsamında oluşturulan 145 sandalyeli yeni meclis olan Kurultay için 23 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde, 7 siyasi partiden toplam 546 aday yarışacak.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonundan, 23 Ağustos'ta yapılacak Kurultay milletvekili seçimleri kapsamında aday gösterme sürecinin tamamlanmasının ardından seçim takvimine ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Komisyon Başkanı Nurlan Abdirov başkanlığında Astana'da düzenlenen toplantıya uluslararası gözlemciler, siyasi parti temsilcileri, Başsavcılık ile Dışişleri, Maliye, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Koruma bakanlıklarının yetkilileri, medya mensupları ve engelli bireylerin seçim haklarının korunmasına yönelik çalışma gruplarının temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca ülke genelindeki bölgesel seçim komisyonlarının başkan ve üyeleri video konferans yöntemiyle bağlandı.

Toplantıda açıklanan verilere göre, 145 sandalyeli yeni meclis için seçimlere katılmak üzere 7 siyasi parti başvurururken, parti listelerinde toplam 546 aday yer aldı.

Partilere göre aday dağılımı, Adilet Partisinden 186, Respublika Partisinden 76, Kazakistan Halk Partisinden 72, Auyl Partisinden 69, Ak Jol Demokratik Partisinden 63, Baytaq Partisinden 47 ve Ulusal Sosyal Demokrat Partiden 33 kişi şeklinde oldu.

Komisyon Başkanı Abdirov, parti listelerinde kadınlar, gençler ve engelliler için öngörülen en az yüzde 30'luk kotanın gözetildiğini belirterek, aday listelerinde yer alan isimlerin yasal şartları taşıyıp taşımadığının ilgili devlet kurumlarınca incelendiğini söyledi.

Milletvekili adaylığı başvurularının 13 Temmuz'da tamamlandığını hatırlatan Abdirov, parti listelerinin kayıt işlemlerinin ise yarın saat 18.00'e kadar süreceğini kaydetti.

Seçim takvimine göre, seçim kampanyası 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece başlayacak ve 22 Ağustos saat 00.00'da sona erecek. Seçimden bir gün önce, 22 Ağustos'ta "sessizlik günü" uygulanacak, seçmenler ise 23 Ağustos'ta sandık başına gidecek.

Anayasa değişikliği kapsamında oluşturulan Kurultay, ülkenin yasama yetkisini kullanacak tek meclisli parlamento olarak görev yapacak. Toplam 145 milletvekilinden oluşacak Kurultay üyeleri, parti listeleri esas alınarak 5 yıllığına seçilecek.

Kurultay milletvekili adayı olabilmek için Kazakistan vatandaşı olmak, 25 yaşını doldurmak ve son 10 yıldır ülkede kesintisiz ikamet etmek koşulları aranıyor. Siyasi partiler ise aday listelerindeki sıralamayı kendi usullerine göre belirleyecek.

Kazakistan'da Meclis ve Senatodan oluşan çift meclisli parlamento sistemi, 15 Mart'ta yapılan anayasa referandumunun ardından kaldırılmıştı.

Referandum sonucunda, 145 sandalyeden oluşan ve Kurultay adını taşıyan tek meclisli yeni yasama organının kurulması kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Politika, Ağustos, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Kurultay Seçimleri İçin 546 Aday Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler adliyede: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler adliyede: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:23:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Kurultay Seçimleri İçin 546 Aday Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.