Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu: %71 Evet

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Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için dün düzenlenen referandumda ön sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 71,12'si "evet" dedi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, referandumun ön sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede referandum için kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy sayımı sona erdi.

Referanduma katılım oranı yüzde 63,66 oldu. Böylece, ülkede kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmenden 7 milyon 820 bin 204'ü sandık başına gitti.

Oy kullanan seçmenlerin yüzde 71,12'sine denk gelen 5 milyon 561 bin 937 kişi, referandumda "evet" diyerek ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesini desteklerken, 2 milyon 45 bin 271 kişi ise buna karşı çıktı.

Yaklaşık 213 bin oy ise geçersiz sayıldı.

Kazakistan halkı, 6 Ekim'de ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gitmişti.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" yanıtını vermişti.

Referandumun kesin sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 7 gün içinde açıklanacak.