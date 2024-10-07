Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti

Kazakistan\'da Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti

TDT Gözlem Misyonu, Kazakistan'daki nükleer enerji santrali referandumunu şeffaf olarak değerlendirdi.

07.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilmesi konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumun şeffaf geçtiğini bildirdi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov başkanlığındaki Referandum Gözlem Misyonu, başkent Astana'da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına Kazakistan'da dün yapılan referanduma ilişkin brifing verdi.

TDT üyesi ülkelerin parlamentolarından, hükümetlerinden, yüksek seçim kurullarından 11 temsilcinin yer aldığı TDT Gözlem Misyonunun referandumu yerinde takip ettiğini aktaran Jafarov, bu kapsamda 24 sandıkta oy verme işlemini gözlemlediklerini söyledi.

Jafarov, sandıklarda uluslararası gözlemciler için her türlü bilgi erişimine imkan sağlandığına dikkati çekerek, "Oy verme işlemi sırasında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı." dedi.

Gözlem Misyonunun idari veya kolluk kuvvetlerince herhangi bir müdahaleyi tespit etmediğini belirten Jafarov, "Seçmenlerin haklarını kullanmaları sağlandı. Gözlem Misyonu, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için ulusal gözlemcilerin aktif katılımına ayrıca dikkati çekmek istiyor." ifadesini kullandı.

Referandumu açık ve şeffaf olarak değerlendirdiklerini kaydeden Jafarov, "TDT Gözlem Misyonu, referandumun hükümetin stratejik konuların uygulanması konusundaki kararlılığını ve güç kaynağı olan halkla diyaloğun sürdürülmesini sağlayan önemli bir olay olduğunu vurgulamaktadır." diye konuştu.

Kazakistan halkı, 6 Ekim'de ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gitmişti. Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını vermişti.

Sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 69,8'i "evet" oyu vererek ülkede nükleer enerji santrali kurulmasını desteklemişti. Referandumun kesin sonuçları Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oylamadan itibaren 7 gün içinde açıklanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:26:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.