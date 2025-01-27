Kazakistan'da Ocak Olayları Davasında Hapis Cezaları - Son Dakika
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Kazakistan'da Ocak Olayları Davasında Hapis Cezaları

Kazakistan'da Ocak 2022'deki ayaklanmalara katılan 40'tan fazla sanığa hapis cezası verildi.

27.01.2025 19:17
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Kazakistan'da Ocak 2022'deki ayaklanmalara katıldığı ve organizasyonunda yer aldığı gerekçesiyle yargılanan 40'tan fazla sanığa hapis cezası verildi.

Kazakistan'da "Ocak olayları" davasında yargılanan sanıklara ilişkin mahkeme kararı açıklandı.

Almatı'daki Şehir Ceza Mahkemesi Heyeti, "Ocak olayları" sırasında isyan çıkarma şüphesiyle gözaltına alınan ve yeraltı dünyasında "Vahşi Arman" olarak tanınan Arman Cumageldiyev'e 20 yıl, Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Eski Daire Başkanı Ruslan İskakov'a 15 yıl 6 ay, Almatı Yerel Meclisi Eski Milletvekili Kayrat Kudaybergen'e 8 yıl, Cumageldiyev suç örgütünün 13 üyesine 10 ila 15,5 yıl ve ayaklanmalara katılan diğer sanıklara ise 1,5 ila 7 yıla kadar hapis cezaları verdi.

"Ocak olayları" davasında gözaltına alınan 40'tan fazla sanığa ilişkin ön duruşmalar, 15 Eylül 2023'te başlamıştı.

Ocak olayları

Kazakistan'da 2 Ocak 2022'de ülkenin batısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarındaki ani artış nedeniyle sürücülerin yol kapatma eylemi ile başlayan gösteriler, daha sonra ekonomik eşitsizlik sloganıyla diğer kentlere yayılmıştı.

Özellikle en büyük şehir Almatı'da kitlesel boyut kazandığı ayaklanmalarda 238 kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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