Kazakistan'da Petrol Üretimi Geçici Olarak Azaldı

Kazakistan, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) deniz terminalinde petrol yüklemesi yapan tankerlere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından petrol yükleme faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulması nedeniyle petrol üretimini geçici olarak azalttığını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'deki güvenlik durumu nedeniyle CPC'nin deniz terminalindeki yükleme faaliyetlerinin gemilerin, mürettebatın ve çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, konsorsiyuma ait tüm üretim ve teknik tesislerin normal şekilde çalışmaya devam ettiği, güvenlik koşullarının yeniden sağlanmasının ardından terminalin ham petrol sevkiyatını yeniden başlatmaya hazır olduğu aktarıldı.

Boru hattı sistemine petrol kabulündeki kısıtlamalar ve petrol üretim şirketlerinin depolama tanklarında kapasite sorunu yaşanmasının önlenmesi amacıyla günlük üretim seviyelerinde kontrollü düzenlemeye gidildiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle petrol üretiminde geçici düşüş yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın tamamen teknik nitelikte olduğuna işaret edilerek, önlemin üretim süreçlerinin istikrarlı şekilde sürdürülmesini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Enerji Bakanlığının CPC yönetimi, büyük petrol ihracatçıları, gemi sahipleri ve ilgili kamu kurumlarıyla sürekli temas halinde olduğu bildirilen açıklamada, Karadeniz'de güvenli deniz ulaşımının yeniden sağlanması ve Kazakistan petrolünün dünya pazarlarına ihracatının en kısa sürede normale dönmesi amacıyla istişarelerin sürdüğünün altı çizildi.

Petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Karadeniz'de CPC altyapısı üzerinden petrol taşıyan sivil tankerlere 17 ve 19 Temmuz'da düzenlenen İHA saldırılarını kınamış, söz konusu saldırıların Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına yönelik kabul edilemez bir girişim olduğunu açıklamıştı.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometre uzunluğundaki CPC boru hattı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor.