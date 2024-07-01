Kazakistan'da ŞİÖ Zirvesi Nedeniyle Terör Tehdidi Artırılıyor - Son Dakika
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Kazakistan'da ŞİÖ Zirvesi Nedeniyle Terör Tehdidi Artırılıyor

Kazakistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkent Astana başta olmak üzere Almatı, Karagandı ve Kökşetau kentlerinde terör tehdidinin 'sarı' seviyeye çıkarılacağı bildirildi. ŞİÖ Zirvesi için alınan önlemler kapsamında belirli bölgelerde terörle mücadele operasyonu rejimi uygulanacak, araç ve yayaların hareketine kısıtlamalar getirilecek, güvenlik denetimleri sıkılaştırılacak ve kamu kurumlarında uzaktan çalışma formatına geçilecektir.

01.07.2024 20:41
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Kazakistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle başkent Astana başta olmak üzere Almatı, Karagandı ve Kökşetau kentlerinde terör tehdidinin "sarı" seviyeye çıkarılacağı bildirildi.

Kazakistan Terörle Mücadele Acil Karargahından yapılan yazılı açıklamada, 2-4 Temmuz'da başkent Astana'ya ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi için çok sayıda ülkeden üst düzey heyetin geleceği belirtildi.

Açıklamada, yabancı lider ve heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla önlemlerin alındığına işaret edilerek, "Kazakistan'ın Terörle Mücadele Kanunu'nun 12, 13 ve 15'inci maddeleri gereği Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı'nın kararıyla Astana, Almatı, Karagandı ve Kökşetau kentlerinin belirli bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejiminde yasal düzenin korunmasına ve kamu güveliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda 2 Temmuz saat 00.01 ile 4 Temmuz saat 23.59'a kadar söz konusu kentlerde terör tehdidinin orta düzeyi olan "sarı" seviyeye çıkarılacağı aktarılan açıklamada, bu çerçevede belirli bölgelerde araçların ve yayaların hareketine kısıtlamalar getirileceği, halka açık mekanlarda, tren ve otobüs istasyonlarında, havalimanları ile metro tesislerinde devriyelerin güçlendirileceği, havalimanları, metro, tren ve otobüs istasyonlarında denetim faaliyetlerinin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Astana Valiliği de 2-4 Temmuz'da, Astana'da kamu kurumları ile yarı kamu sektörü çalışanlarının yüzde 70'inin uzaktan çalışma formatına geçeceğini ve şehirdeki kreşlerin kapalı olacağını duyurdu.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da 3-4 Temmuz'da yapılacak. "ŞİÖ +" formatında gerçekleştirilecek zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da ŞİÖ Zirvesi Nedeniyle Terör Tehdidi Artırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da ŞİÖ Zirvesi Nedeniyle Terör Tehdidi Artırılıyor - Son Dakika
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