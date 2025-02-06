Kazakistan'da Türk Eserlerinin Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Türk Eserlerinin Tanıtımı

Kazakistan\'da Türk Eserlerinin Tanıtımı

Astana'da Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin eserleri tanıtıldı. Etkinlikte çok sayıda davetli yer aldı.

06.02.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkolog Prof. Dr. Darhan Kıdırali'nin Türkçe basılan "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserlerinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Astana'daki Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Aslan Koyçiyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Bauırcan Omarov, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Türkolog Kıdırali'nin kaleme aldığı ve Türkçeye çevrilen "Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" ve "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı eserler tanıtıldı.

Ayrıca törende Kıdırali'nin, Azerbaycan Türkçesi, Kırgızca ve Rusça eserleri de okurlara sunuldu.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, yaptığı konuşmada, vakıf olarak Prof. Dr. Kıdırali'nin eserini Azerbaycan Türkçesine kazandırdıklarını belirterek, "Özellikle 'Daşa Yazılan Tarih' eseri Azerbaycan'daki okurları tarafından büyük ilgi gördü. Kitapta Türk dünyasının asırlara dayanan zengin tarihi ve kültürüne yönelik önemli bilgiler yer alıyor." dedi.

Kıdırali de Türkçe yayımlanan her iki eserinin Türk dünyasının ortak tarihini ilgilendirdiğini söyledi.

"Büyük Bozkır Taşlara Yazılan Tarih" eserinin, Ergenekon ve Ötüken topraklarından başlayan Türklerin tarihi serüvenine ilişkin zengin içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Kıdırali, "Kod Adı Türkistan: Mustafa Çokay" adlı biyografi eserinin ise okurlar tarafından beğenilmesi nedeniyle ikinci kez basıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkistan, Edebiyat, astana, Kültür, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Türk Eserlerinin Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Türk Eserlerinin Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.