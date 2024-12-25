Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında 25 kişinin kurtulduğu bildirildi.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, düşen yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi.
Uçaktaki 72 kişiden 25'inin kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Bunlardan 22'si hastaneye kaldırıldı." denildi.
Uçak kuş sürüsüne çarptı
AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı.
Uçağın, düşmeden önce sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.
Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, ilk açıklamasında düşen uçaktan 6 kişinin kurtulduğunu ancak durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan'da Uçak Kazası: 25 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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