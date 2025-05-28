Kazakistan'dan İlk Doğrudan Uçuş Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na İndi

(ANTALYA) - Kazakistan'ın Astana kentinden havalanan Fly Arsytan havayolu şirketine ait uçak, 175 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Tarihte ilk kez Kazakistan'dan doğrudan uçuş gerçekleşen havalimanında; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de katıldığı karşılama töreni düzenlendi. Kazakistan'dan uçuşlar, haftada iki kez olmak üzere 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP), bölge turizmi için önemli bir güne ev sahipliği yaptı. Kazakistan'ın başkenti Astana'dan kalkan Fly Arsytan havayolu şirketine ait uçak, 175 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Yıllar sonra Kazakistan'dan ilk doğrudan uçuş olma özelliği taşıyan seferi yapan uçak, geleneksel su takı seremonisiyle karşılandı.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğiyle yıl boyunca yer alınan uluslararası düzeydeki fuarlarda gerçekleştirilen temaslar, somut olarak karşılık bulmaya devam ediyor. Geçen günlerde Danimarka'nın Billund kentinden ilk kez doğrudan bir uçuş gerçekleştirilmişti. Kısa süre sonra bir ilk daha yaşanması, turizm camiasında büyük heyecanla karşılandı.

Havalimanında yapılan karşılama törenine, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Başkan Özçelik, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTAV ve ALTİD temsilcileri ile havalimanı yöneticileri katıldı.

Protokol üyeleri, misafirleri karanfillerle karşıladı. Kazakistanlı vatandaşlar da yöresel kıyafetleri ile karşıladıkları hemşehrilerine, Kazakistan'a özgü lezzetler ikram etti. Uçak pilotları ve mürettebatı da yine protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Toplam 56 sefer olacak

Yaz sezonu boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Kazakistan'dan toplam 56 sefer yapılması planlanıyor. Bölge turizminin Orta Asya pazarına açılması açısından önem taşıyan seferler, haftada iki kez çarşamba ve cuma günleri gerçekleşecek.