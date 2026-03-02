Kazakistan'dan İran'a Taziye - Son Dakika
Kazakistan'dan İran'a Taziye

02.03.2026 19:07
Kazakistan, saldırılarda hayatını kaybeden sivillere ve yöneticilere taziye iletti.

Kazakistan, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin ve üst düzey yöneticilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a taziyelerini iletti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yerlan Jetibayev, bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan olayları trajik olarak nitelendirdi.

Jetibayev, söz konusu olayların sonucunda İran'ın üst düzey yöneticileri başta olmak üzere çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına en derin taziyetlerini ilettiklerini belirtti.

Kazakistan'ın dostluk ve kapsamlı işbirliği ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirdiğini aktaran Jetibayev, İran'a karşı yürütülen savaşa katılmayan Arap devletlerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılardan dolayı üzüntü duyduklarına dikkati çekti.

Jetibayev, "Kazakistan, silahlı çatışmalar koşullarında insanlığın korunmasının önemini vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası anlaşmazlık ve çatışmaların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla, Birleşmiş Milletler Şartı'na sıkı sıkıya riayet edilerek çözülmesi gerektiğine dair ilkesel tutumlarını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Jetibayev, "Bölgedeki şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla tüm ilgili tarafları azami itidal ve sorumluluk göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

