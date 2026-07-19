Kazakistan İHA Saldırılarını Kınadı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) deniz terminalinde yükleme yapan iki petrol tankerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 ve 19 Temmuz'da Karadeniz'de CPC altyapısı üzerinden meşru şekilde petrol taşıyan sivil gemilere düzenlenen İHA saldırılarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına yönelik kabul edilemez bir girişim olarak değerlendirildiği ifade edilerek, bu eylemlerin uluslararası meşru ticareti, küresel enerji piyasalarını ve küresel ulaştırma ile lojistik tedarik zincirlerinin güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Uluslararası ticaretin güvenliğinin korunması ve sivil ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesinin önemine işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırıların şiddetle kınandığı vurgulandı.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometre uzunluğundaki CPC boru hattı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

CPC'den 19 Temmuz'da yapılan açıklamada, terminaldeki açık deniz yükleme platformlarında yükleme yapan ASIA ve NISSOS IOS adlı iki petrol tankerinin İHA'larla düzenlenen "hedefli terör saldırısına" maruz kaldığı bildirilmiş, saldırıların ardından terminalde petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu.