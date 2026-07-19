Kazakistan İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan İHA Saldırılarını Kınadı

19.07.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan, CPC terminaline yönelik İHA saldırılarını kabul edilemez buldu ve kınadı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) deniz terminalinde yükleme yapan iki petrol tankerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 ve 19 Temmuz'da Karadeniz'de CPC altyapısı üzerinden meşru şekilde petrol taşıyan sivil gemilere düzenlenen İHA saldırılarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarına yönelik kabul edilemez bir girişim olarak değerlendirildiği ifade edilerek, bu eylemlerin uluslararası meşru ticareti, küresel enerji piyasalarını ve küresel ulaştırma ile lojistik tedarik zincirlerinin güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Uluslararası ticaretin güvenliğinin korunması ve sivil ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesinin önemine işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırıların şiddetle kınandığı vurgulandı.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometre uzunluğundaki CPC boru hattı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor.

CPC'den 19 Temmuz'da yapılan açıklamada, terminaldeki açık deniz yükleme platformlarında yükleme yapan ASIA ve NISSOS IOS adlı iki petrol tankerinin İHA'larla düzenlenen "hedefli terör saldırısına" maruz kaldığı bildirilmiş, saldırıların ardından terminalde petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Dış Politika, Kazakistan, Güvenlik, Ekonomi, Saldırı, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim
MASAK’tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya’yı tedirgin edecek uyarı 5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

22:14
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
22:01
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 22:16:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.