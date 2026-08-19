Kazakistan İhracatı Yüzde 8,6 Arttı - Son Dakika
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Kazakistan İhracatı Yüzde 8,6 Arttı

Kazakistan İhracatı Yüzde 8,6 Arttı
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Kazakistan'ın ihracatı 2023'ün ilk yarısında 40,3 milyar dolara yükseldi, ithalat da arttı.

ALMATI, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kazakistan'ın ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 40,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ithalat, yüzde 5,4 artarak 31,5 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret hacmi de 71,8 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada, Türkiye'ye yapılan ihracatın yüzde 94,3, Fransa'ya yapılan ihracatın yüzde 45,2, Özbekistan'a yapılan ihracatın yüzde 39,5 ve Almanya'ya yapılan ihracatın ise yaklaşık yüzde 10 arttığı belirtildi.

Bakır ve bakır ürünleri ihracatı yüzde 58 artarak 2,84 milyar dolara, bakır cevheri ve konsantreleri ihracatı ise yüzde 43 artışla 2,05 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Kazakistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan İhracatı Yüzde 8,6 Arttı - Son Dakika

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