Kazakistan ile Çin Tren Seferlerini Görüşüyor

Kazakistan ve Çin yönetimi, Kazakistan'n Almatı şehri ile Çin'in Şian kenti arasında tren seferlerinin başlatılmasını görüştü.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Kazakistan-Çin Ulaşım Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, ulaştırma sektöründeki işbirliğinin aktif bir şekilde geliştiği ve 2025'in ilk çeyreğinde iki ülke arasında kara yoluyla 822 bin ton yük taşındığı, bu yılın ilk 4 ayında ise demir yoluyla yapılan yük taşımacılığı hacmi yüzde 13 artarak 11,4 milyon tona ulaştığı kaydedildi.

Bakanlar, Kazakistan- Rusya ve Çin sınırlarından geçen İrtış Nehri üzerinde "Rusya-Kazakistan-Çin" ulaştırma koridorunun oluşturulması ve Kazak-Çin sınırında 2 yeni araç geçiş noktası açılması gibi konuları ele aldı.

Ayrıca bakanlar, Kazakistan'n Almatı şehri ile Çin'in Şian kenti arasında tren seferlerinin başlatılmasını, bunun yanı sıra Kazakistan ile Çin arasındaki uçak seferi sayısını haftada 65'e çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.