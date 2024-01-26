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Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına Atatürk heykeli açıldı - Son Dakika
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Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına Atatürk heykeli açıldı

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına yaptırılan Atatürk heykeli törenle açıldı. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer birçok davetli katıldı. Heykel, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun sembolü olarak değerlendirildi.

Almatı\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. yılı anısına Atatürk heykeli açıldı
26.01.2024 - 12:24,
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Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına yaptırılan Atatürk heykeli törenle açıldı.

Atatürk Parkı'ndaki açılış törenine Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu ve Almatı Valisi Yerbolat Dosayev'in yanı sıra çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Balayeva, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Almatı'da Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin dikilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Balayeva, "Kökümüz bir, tarihimiz bir. Türkiye, bizim için dün de bugün de dileklerimiz, ortak amacımız bir kardeş ülkedir. Liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yeni düzeye yükselerek tüm alanlarda hızla gelişiyor. Özellikle iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin altın köprüsü olan kültürel bağlarımız kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Bakan Balayeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin iki ülkenin dostluğu ve işbirliğinin sembolü olduğunu vurguladı.

"Atatürk'ün fikirleri ve liderliği, dünyada halklara ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir"

Büyükelçi Kapucu da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in liderliğindeki ortak tarih, dil, kültür ve dini paylaştıkları Kazak halkının Cumhuriyet'in 100. yılında sunduğu bu hediyenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlama sevincimize ortak olduğunuz için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Atatürk'ün sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider olduğunu kaydeden Kapucu, "Atatürk'ün fikirleri ve liderliği, bugün hala tüm dünyada halklara ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Gazi Mustafa Kemal, imkansızlıklar içinde büyük bir azim ve kararlılıkla modern, demokratik ve laik cumhuriyeti inşa etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kapucu, açılış törenini gerçekleştirdikleri Atatürk heykelinin sadece bir anıt değil Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin de simgesi olduğunu ve bu vesileyle emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da Kazak heykeltıraşlar Aydos Burkitbayev ve Timur Yermuhambetov tarafından yapılan Atatürk heykeli, 3 metre yüksekliğinde.

Kaynak: AA
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