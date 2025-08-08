Kazakistan\'ın İlk Nükleer Santrali İnşasına Başlandı

Kazakistan'ın Almatı eyaletinde ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına resmen başlandığı duyuruldu.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Ülken köyü yakınlarında nükleer santralin inşası için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev ile santrali inşa edecek olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev katıldı.

Satkaliyev, yaptığı konuşmada, törenin Kazakistan tarihinde ilk nükleer santralin inşasındaki mühendislik ve araştırma çalışmalarının başlangıcına yönelik önemli bir aşamayı simgelediğini belirtti.

Projenin toplam yatırım tutarının 14-15 milyar dolar civarında olduğu bilgisini paylaşan Satkaliyev, bölgede sosyal tesislerin ve modern altyapının inşası için ek olarak 1 milyar dolar daha kaynak tahsis edileceğini bildirdi.

Satkaliyev, santralin nükleer endüstrinin, bölgesel altyapının, endüstriyel ve yenilikçi ilerlemenin ve uzun vadeli ekonomik büyüme için önemli bir itici güç olacağına işaret etti.

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev de Rusya ile Kazakistan arasında 1940'lı yılların sonlarından bu yana atom bilimi ve teknolojisi alanındaki işbirliğinin sürdüğünü belirterek, "Kazakistan Nükleer Santrali, en öncelikli projelerden olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki Akkuyu NGS, Belarus NGS, Macaristan'daki Paks-2 NGS ve Bangladeş'teki Roopur NGS temsilcileri, video konferansla törene bağlanarak projenin başarıyla hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

Nükleer enerji santrali

Ülkenin ilk nükleer enerji santralini inşa etmeye karar veren Kazak hükümeti, 6 Ekim 2024'te halkın rızasını almak için referandum düzenlemiş ve sandığa gidenlerin yüzde 71,12'si "Evet" diyerek projeyi desteklemişti.

Şubat 2025'te ilk santralin Almatı eyaletindeki Ülken köyü yakınlarında inşa edileceğine ilişkin hükümet kararı açıklanmıştı.

Kazakistan Nükleer Enerji Ajansı Başkanlığı, haziranda ülkedeki ilk nükleer santrali inşa etmek için Rusya'nın Rosatom kurumunun seçildiğini duyurmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede 3 nükleer santralin inşa edileceğini söylemişti.

Hükümet, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası için Çin ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.