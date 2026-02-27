Kazakistan Vatandaşlarına İran Uyarısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginlik nedeniyle İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran etrafındaki gerginliğin devam etmesi nedeniyle Kazakistan vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Açıklamada, halihazırda İran'da bulunan Kazakistan vatandaşlarına ise ülkeden ayrılmalarının ve güvenlik önlemlerini artırmalarının, dikkatli ve tedbirli olmalarının tavsiye edildiği belirtildi.

Kazakistan'ın İran'daki diplomatik temsilciliklerinin normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı Orta Doğu ülkelerine yapacakları seyahatleri planlarken mevcut durumu ve olası ani tırmanış riskini dikkate alarak temkinli davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.