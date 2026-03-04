Kazakistan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Kazakistan, çoğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da mahsur kalan vatandaşlarını Suudi Arabistan ve Umman üzerinden düzenlediği uçak seferleriyle tahliye etmeyi sürdürüyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yerlan Jetibayev, düzenlediği basın toplantısında, hava sahalarının kapandığı Körfez ülkelerinden gerçekleştirdikleri tahliye operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jetibayev, bugüne kadar çoğu BAE ve Katar'da mahsur kalan 946 Kazakistan vatandaşını Suudi Arabistan ve Umman üzerinden düzenledikleri tahliye uçuşlarıyla ülkeye getirdiklerini bildirdi.

İlerleyen saatlerde Umman'ın başkenti Maskat'tan 500'den fazla Kazakistan vatandaşının daha tahliye edilmesi için iki sefer daha düzenleneceğini belirten Jetibayev, bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden de 326 Kazak vatandaşının ülkeye getirilmesinin beklendiğini söyledi.

Jetibayev, aynı zamanda İran'daki vatandaşlarının kara yoluyla komşu ülkeler üzerinden tahliye çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, BAE'de 3 bin 500, Suudi Arabistan'da yaklaşık 3 bin, Katar'da 1500, İran'da 82, Bahreyn'de 168, Kuveyt ve Ürdün'de 134, İsrail'de yaklaşık 100 vatandaşının bulunduğunu bildirmişti.