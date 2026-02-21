Kazakistan ve Rusya'dan Ortak Hava Savunma Tatbikatı

ASTANA, 21 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan ve Rusya, birleşik bölgesel hava savunma sistemi kapsamında planlı ortak hava savunma tatbikatına başladı.

Kazinform Haber Ajansı'nın Kazakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı cumartesi günkü haberine göre, 20 Şubat'ta başlayan ve 10 Mart'a kadar sürecek tatbikat, hava hedeflerinin tespiti ve takibi, hava sahasını ihlal eden uçakların önlenmesi ve belirlenen havaalanlarına inişe zorlanması senaryolarını kapsıyor.

Bakanlık, tatbikatın hava savunma unsurları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi, savaşa hazırlık seviyesini yükseltmeyi ve operasyonel kabiliyeti artırmayı amaçladığını belirtti.