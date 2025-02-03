Kazakistan ve Türkmenistan'dan Demir Yolu Anlaşması - Son Dakika
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Kazakistan ve Türkmenistan'dan Demir Yolu Anlaşması

Kazakistan ve Türkmenistan\'dan Demir Yolu Anlaşması

Kazakistan ve Türkmenistan, demir yolu hattı ve ulaştırma koridorlarını geliştirmek için anlaştı.

03.02.2025 22:17
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Kazakistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları, iki ülke sınırlarından Çin'den İran'a uzanan demir yolu hattının yanı sıra Hazar Denizi'nin doğusu üzerinden ulaşım koridorlarının potansiyelini artırma konusunda anlaştı.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kazakistan'da resmi temaslarda bulundu.

Meredov, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı.

Nurtleu ve Meredov, önce baş başa ardından heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, ikili ilişkileri yeni seviyeye çıkarmak için kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nurtleu, özellikle ikili ticaret hacminin mevcut 500 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltilmesi için hükümetler arası istişareleri artırma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Türkmenistan'ın hem komşu hem kardeş ülke olduğuna dikkati çeken Nurtleu, özellikle Türkmen mevkidaşıyla sınırdaş eyaletler arasında işbirliğini artırma konusuna değindiklerini kaydetti.

Nurtleu, ülkesinde Türkmen sermayesi ile yaklaşık 100 firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, bu kapsamda transit koridorlarının potansiyelini artırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Özellikle "Kazakistan-Türkmenistan-İran" güzergahındaki demir yolu hattının stratejik önemini vurguladıklarını dile getiren Nurtleu, bunun yanı sıra ülkeleri üzerinden geçen Çin ile İran arasındaki demir yolunu geliştirme, sınırdaki kontrol noktalarını canlandırma konularını ele aldıklarını belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ise iki ülke arasında karşılıklı yüksek düzeyli ziyaretlerin arttığına işaret etti.

Meredov, Türkmenistan ile Kazakistan arasında siyasi etkileşimi artırma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Aral Gölü konusunda da istişarelerde bulunduklarını belirten Meredov, Kazak mevkidaşı ile bu bağlamda ortak çalışmaları sürdürme konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Meredov, karşılıklı ticaret, ulaştırma ve enerji alanında işbirliğini masaya yatırdıkları bilgisini paylaşarak, "Enerji alanında özellikle gaz sektöründe Kazakistan ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Hazar Denizi'nin doğusunda Trans Hazar Koridoru ile 'Kazakistan-Türkmenistan-İran' güzergahındaki demir yolu hattını geliştirilmesinin öneminin altını çizdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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