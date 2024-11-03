Feci kaza Bakırköy E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde yaşandı. Zabıta aracı, bir otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.
Maddi hasarlı kazaya müdahale edenTrafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez'e İETT otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan polis şehit oldu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kazaya müdahale eden polis, İETT otobüsünün altında kalarak şehit oldu - Son Dakika
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