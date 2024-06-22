Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Yangın felaketinde 12 kişi hayatını kaybetti

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(İSTANBUL)- Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Diyarbakır- Mardin arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili açıklama yaptı. "Çok üzgün ve öfkeliyiz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yanan bölgelerde gerekli soruşturmaların yapılarak yangın nedenlerinin araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması çağrısı yapıldı.

20 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar, Mardin'in Mazıdağ ilçelerindeki köyleri etkileyen büyük yangında resmi açıklamalara göre 12 köylü hayatını kaybetti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden açıklama

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yangın felaketiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Yangınlar can almaya devam ediyor" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangında 13 insanımız ve yüzlerce hayvan ve diğer canlılar yanarak can verdi. Yörede yapılan inceleme raporlarında yangın sonucu 20 bin dekarı tarım alanı olan 55 bin dekar alanın etkilendiği belirtiliyor. Can kayıplarının yanısıra yöre halkının geçim kaynakları da kül oldu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili bir çok iddia var. Resmi kaynaklar anız yangını dese de yöre halkı elektrik dağıtım hatlarından çıkan kıvılcımların neden olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca helikopter ve uçaklarla müdahalede geç kalındığı, bu nedenle yangının genişlediği belirtiliyor.

Diyarbakır-Mardin dışında, Manisa, Çanakkale/ Ezine, Bursa'da ve birçok yerde yangınlar meydana geldi. Diğer bölgeler için haber kaynakları ve yetkililer 'Çok şükür can kaybı yaşanmadı' diye açıklama yapıyor. Oysa, insanlar dışında da binlerce canlı, tarım alanları, ormanlar, biyoçeşitlilik, geçim kaynakları yok oluyor."

"Çok üzgün ve öfkeliyiz"

Açıklamada yangının ardından yapılması gerekenler 5 madde halinde şöyle sıralandı:

"1.Yanan bölgelerde gerekli soruşturmaların yapılarak yangın nedenlerinin araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması,

2. Yöre halkının zararının karşılanması,

3.Yangın öncesi alınması gereken önlemlerin ve ilgili kurumların sorumlulukların belirlenerek gereğinin yerine getirilmesi,

4.Yangına gece ve gündüz kısa sürede müdahale edilebilmesi için gece görüşlü helikopter ve uçakların temini ve hazır bulundurulması,

5.Yangınlar öncesinde, yöre halkı, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve sorumlu kamu birimlerinin birlikte çalışabilmesinin sağlanması için kalıcı koordinasyon ve işbirliği yapılarının oluşturulması zorunludur. Çok üzgün ve öfkeliyiz."