Kazdağları\'nda Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Kazdağları zirvesinde çevre temizliği

Kazdağları'nda Çevre anlamlı etkinlik

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın zirvesi olan 1774 rakımlı Sarıkız Zirve'sinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla doğaya ve çevreye dikkat çekildi.

Kazdağları'nın zirvesinde yer alan ve Sarıkız efsanesiyle bilinen Sarıkız Zirvesi çevresinde yapılan temizlik çalışmasında, plastik atıklar, cam şişeler ve çeşitli çöpler toplanarak bölge temizlendi. Doğal ve kültürel değerlere sahip çıkılması hedeflenen etkinliğe basın mensupları da katıldı.

Edremit Kent Konseyi ve ilçe belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Kazdağları'nın doğal güzellikleri bir kez daha irdelendi ve temiz çevrenin önemine değinildi.