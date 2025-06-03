Kazdağları\'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları'nda yetişen ve dünyada sadece bu bölgede görülen endemik şakayık türü, hem doğal güzelliği hem de tıbbi değeriyle dikkat çekiyor. Gösterişli, büyük çiçeklere sahip olan şakayıklar; beyaz, kırmızı ve pembe renkleriyle ğun talep görüyor ancak koruma altındaki bu türü koparmanın cezası 557 bin lira.

ENDEMİK ŞAKAYIK TÜRÜNÜ KOPARMANIN CEZASI 557 BİN LİRA

Türkiye'de yaklaşık yedi türü bulunan şakayığın Kazdağları'na özgü olan endemik türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birey sayısının azlığı nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin lira idari para cezası bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, "Şakayık, Türkiye'de yaklaşık yedi türle temsil edilen, biri endemik olan çok değerli bir bitkidir. Çiçekleri büyük, gösterişli ve beyaz, kırmızı, pembe renklerde olabilir. Hem tıbbi hem süs bitkisi olarak değerlidir. Kazdağları'na özgü olan endemik türümüz ise sadece bu bölgede yetişiyor ve birey sayısı çok az olduğu için mutlaka korunması gerekiyor. Bu nedenle bu nadir türleri koparmanın ciddi cezaları var. Bu yılki ceza miktarı 557 bin lira olarak belirlendi" dedi.