Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira

Haberin Videosunu İzleyin
Kazdağları\'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira
03.06.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kazdağları\'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira
Haber Videosu

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda yetişen, dünyada sadece bu bölgede görülen endemik şakayık türü güzelliğiyle dikkat çekerken, vatandaşlara da bir uyarı geldi. Şakayık türünü koparmanın cezasının 557 bin lira olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağları'nda yetişen ve dünyada sadece bu bölgede görülen endemik şakayık türü, hem doğal güzelliği hem de tıbbi değeriyle dikkat çekiyor. Gösterişli, büyük çiçeklere sahip olan şakayıklar; beyaz, kırmızı ve pembe renkleriyle ğun talep görüyor ancak koruma altındaki bu türü koparmanın cezası 557 bin lira.

ENDEMİK ŞAKAYIK TÜRÜNÜ KOPARMANIN CEZASI 557 BİN LİRA

Türkiye'de yaklaşık yedi türü bulunan şakayığın Kazdağları'na özgü olan endemik türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birey sayısının azlığı nedeniyle koruma altına alınan bu özel bitkiyi koparmanın 2025 yılı itibarıyla 557 bin lira idari para cezası bulunuyor.

Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira

Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, "Şakayık, Türkiye'de yaklaşık yedi türle temsil edilen, biri endemik olan çok değerli bir bitkidir. Çiçekleri büyük, gösterişli ve beyaz, kırmızı, pembe renklerde olabilir. Hem tıbbi hem süs bitkisi olarak değerlidir. Kazdağları'na özgü olan endemik türümüz ise sadece bu bölgede yetişiyor ve birey sayısı çok az olduğu için mutlaka korunması gerekiyor. Bu nedenle bu nadir türleri koparmanın ciddi cezaları var. Bu yılki ceza miktarı 557 bin lira olarak belirlendi" dedi.

Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira
Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira
Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Sağlık, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ömer SÜRÜCÜ:
    kazdağlarını siyanürliyenlere ceza yok kimbilir o maden bölgelerinde binlerce şakayık yok edildi ama vatandaş koparınca ceza dertleri zaten vatandaşla. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Gecen daga tirmanista 5 tane kopardik caydanliga attik bunun cayi çok saglikli bobreklere tavsiye ederim 0 2 Yanıtla
  • Mh459267:
    Ağaç kesmenin cezası ne kadar 0 0 Yanıtla
  • k K:
    Evciler köyüne 2 kilometre kala soldaki ormanların içinde bu çiçekler de çok var. Nasıl bilmezsin yoktur.dersin Ahmet? 0 0 Yanıtla
  • k K:
    Kaz Dağları'nın o temiz havasının içine zaten altın aramak için oraya döktüğünüz zehirlerle içine sıçtınız.Bu yaptığınız saçma sapan kanun maddeleri ve haberler bizi güldürüyor payron kaz Dağları'ndaki bu çiçeklerin her birinin başında bir jandarma mı bekliyormu koparıyorlar..... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
Ankara’da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
Polis barikatına saldıran CHP’li başkana kamu davası Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası
Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı
Başsavcıyı taşıyan ambulans kazaya karıştı: 1’i ağır, 8 yaralı Başsavcıyı taşıyan ambulans kazaya karıştı: 1'i ağır, 8 yaralı
CHP’li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu’na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu
Ankara’da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında

18:04
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
17:59
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
16:31
İsrail basını: Suriye’de baş aktör Türkiye
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye
14:14
Yok böyle bir acı Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
23:33
Bir zamanlar Giresunspor’daydı Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
23:15
Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
23:00
Bomba gelişmeyi duyurdular Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
22:59
Aksaray’da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
22:52
Basketbol Süper Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
22:47
Galatasaray’ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi
22:44
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
22:11
Süper Lig’den 4 takım PFDK’ye sevk edildi
Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 18:59:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda endemik şakayık türünü koparmanın cezası 557 bin lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.