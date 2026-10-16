Kazım Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor, filmin 8 haftalık çekimleri bitti - Son Dakika
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Kazım Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor, filmin 8 haftalık çekimleri bitti

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Kazım Koyuncu\'yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor, filmin 8 haftalık çekimleri bitti
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Özcan Alper'in yönettiği 'Kazım: Yarım Kalan' filminin 8 haftalık çekimleri tamamlandı. İstanbul, Artvin ve Rize'de çekilen filmde Kazım Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor; vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Haber: Hilal SOLMAZ

(ANKARA) - Şarkıları kadar hayata ve dünyaya bakışıyla da iz bırakan Kazım Koyuncu'nun yaşamını konu alan "Kazım: Yarım Kalan" filminin çekimleri tamamlandı. Özcan Alper'in yönettiği, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Koyuncu'yu canlandırdığı film, sanatçının müzik yolculuğunun yanı sıra toplumsal mücadelesini, ve yarım kalan hayallerini anlatıyor.

Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan Özcan Alper yönetmenliğindeki "Kazım: Yarım Kalan" filminin sekiz haftalık çekimleri tamamlandı; Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. İstanbul, Artvin ve Rize'de çekilen film, Koyuncu'nun müzik yolculuğunu ve toplumsal mücadelesini konu alıyor.

Karadeniz'in asi çocuğu Kazım Koyuncu, müziğinde özgürlüğü, barışı ve umudu yaşattı. Henüz 33 yaşında hayatını kaybeden sanatçının yaşamı, şimdi sinemaya taşınıyor. Özcan Alper'in yönettiği "Kazım: Yarım Kalan" filminin sekiz haftalık çekimleri tamamlandı. Kazım Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Baran Bölükbaşı, Onur Durmaz, İlker Sami Kılıç, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Aleyna Akdemir yer alıyor. Film, Koyuncu'nun Çernobil faciasının gölgesindeki çocukluğundan 1990'ların politik atmosferine uzanan yaşamını anlatıyor. Türkiye'nin ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe'nin kuruluşuna, sanatçının müzikal arayışına ve "Gülbeyaz" dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına odaklanan yapım, aynı zamanda dostluklarını, toplumsal mücadelesini ve hayata karşı duruşunu beyazperdeye taşıyor.

Uzun hazırlık sürecinin ardından İstanbul'da, Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilen çekimler, 2 bin metreyi aşan Gito Yaylası'na kadar uzandı. 130 kişilik ekibin görev aldığı filme yöre halkı da destek verdi. Kalabalık konser sahneleriyle Kazım Koyuncu'nun sahne enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu bağ yeniden canlandırıldı. Karadeniz yaylalarından İstanbul sokaklarına uzanan film, Koyuncu'nun müzik yolculuğunu ve bir dönemin toplumsal hafızasını beyazperdeye taşıyor. Farklı dilleri ve kültürleri müzikte buluşturan sanatçının yaşamını konu alan "Kazım: Yarım Kalan" filminin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Kaynak: ANKA
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