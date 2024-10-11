KBRN Olayları İçin Tatbikat Düzenlendi

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olası kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylarına hazırlık amacıyla "turuncu" kodlu bir tatbikat gerçekleştirildi.

AA ekibi, senaryo gereği bir KBRN olayında hastaneye gelen yaralıların acil müdahale süreçlerinin canlandırıldığı tatbikatı görüntüledi.

Tatbikat, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bir KBRN ajanına maruz kaldığından şüphelenilen hastanın hastaneye transfer edileceği bilgisi iletilmesiyle ilgili personelin teyakkuza geçmesi için verilen "mor" kod ile başlatıldı.

Kriz merkezinde toplanan birim amirlerine, görev dağılımı yapılırken hastane içinde büyük bir sağlık vakasının geleceğini bildirmek amacıyla "sarı" kod, KBRN vakasının yolda olduğunu belirtmek için ise "turuncu" kod verilmesiyle tahliye edilen acil servisteki KBRN Dekontaminasyon (arındırma) Ünitesi aktif hale getirildi.

Hastaneye ambulansla getirilen hasta, arındırma ünitesine yönlendirildi. İlk olarak triyaj (önceliklendirme) biriminden geçirilen KBRN şüphelisi hastaya, koruyucu kıyafetler giymiş sağlık ekipleri tarafından olası KBRN ajanlarına karşı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulandı.

Arındırma işlemi tamamlanan ve KBRN teşhisi konulan hastanın özel kıyafetli personel tarafından tedavi edileceği servise transfer edildikten sonra 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'nden başka bir hastanın gelmeyeceği bilgisi teyit edilmesinin ardından verilen "yeşil" kod ile tatbikat sonlandırıldı.

"Hastanın KBRN arındırma ünitemize gelmesiyle senaryomuz başlıyor"

Tatbikata ilişkin bilgi veren SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Yılmaz, 2024 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, turuncu kod KBRN tatbikatını düzenlediklerini belirtti.

Yılmaz, 2 ay önce masa başında gerçekleştirdikleri tatbikatın ardından sahada da KBRN yaralanmalarına müdahaleyi içeren bir senaryoyu oluşturarak uygulama yaptıklarını ifade ederek, "Bir bitkisel ilacın uygunsuz ve aşırı kullanımı sonucu zehirlenme olayı olduğu ihbar ediliyor. Bunun üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri intikal ediyor. Ekiplerin müdahalesi sonrasında ilgili hastanın KBRN arındırma ünitemize gelmesiyle senaryomuz başlıyor." dedi.

"Bu konuda her daim uyanık ve hazırlıklı olmamız gerekiyor"

KBRN vakalarında hastaya müdahale edilirken kişisel koruyucu donanımların giyilmesi ve hastaların arındırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, tatbikatta hastayı KBRN ajanından arındırma sürecinde tazyikli su ve sabun ile dezenfeksiyon işlemi uyguladıklarını aktardı.

Hastanın transferini gerçekleştiren ambulans ekiplerine de dezenfeksiyon işlemini uyguladıklarını dile getiren Yılmaz, KBRN ünitesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"KBRN ünitesindeki arındırma işlemi ile hem KBRN saldırısına maruz kalmış hastaların ilk basamak tedavisini gerçekleştiriyoruz hem de hastanenin diğer alanlarının kirlenmesinin yani kontamine olmasına engel oluyoruz. KBRN saldırıları denilince aklımıza ilk olarak savaş alanları, terör saldırıları geliyor. KBRN'nin maruziyeti sadece bu saydığımız alanlarla sınırlı değildir. Bunun dışında özellikle kimyasalların taşındığı endüstriyel taşımacılıkta, nükleer reaktörlerde gelişen kazalarda, kimyasal, patlayıcı ve yanıcı maddelerin işlendiği fabrikalardaki oluşan iş kazalarında da benzer vakaları görebiliyoruz.

Bu konuda her daim uyanık ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hastanemizin dekontaminasyon ünitesi 4'ü sedyede olmak kaydıyla toplam 56 hastayı aynı anda arındıracak yani dekontamine edebilecek kapasiteye sahiptir. Arındırma ünitemizde iki ayrı koridor bulunmaktadır. Bu koridorlarda eğer gerekirse kadın ve erkek hastaların ilk tedavileri ayrı ayrı yapılabilmektedir. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi mazisinden gelen bu konudaki derin tecrübesiyle KBRN yaralanmalarında hastalarına hizmet vermek üzere hazırdır."