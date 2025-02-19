KBÜ 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KBÜ 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi

KBÜ 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi

Karabük Üniversitesi, stratejik plan ve risk yönetimi için çalıştay düzenleyerek geleceğini şekillendirdi.

19.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesince (KBÜ) "2026-2030 Stratejik Plan ve Risk Yönetimi Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yenice Ihlamur Teras'ta gerçekleşen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, daire başkanları, akademik ve idari birimlerden temsilciler ile Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş katıldı.

Rektör Kırışık, stratejik planın üniversitenin geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Bu stratejik planla da hedefimize ulaşmak için temel ilkeleri ve stratejimizi belirlemiş olacağız. Bu çalışmaya katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir çalışma ve kıymetli bir emek. Hep birlikte nice başarılara, nice muvaffakiyetlere ulaşmayı ve ülkemizi, milletimizi, devletimizi dünyanın en iyi konumuna getirmek için çalışmayı, gayret etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, üniversitenin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ele alındı.

Çalıştay kapsamında, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler, Stratejik Amaçlar ve Hedefler, Performans Göstergeleri ve Uygulama Planları, Risk Değerlendirme ve Yönetim Stratejileri üzerine duruldu.

Çalıştay sonunda, 2026-2030 Stratejik Plan taslağının öncelikli hedefleri ve uygulama planları belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Ömer Ayhan'dan KBÜ'ye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Ömer Ayhan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, üniversite ile bakanlık arasındaki işbirliği olanakları değerlendirildi, enerji sektöründeki gelişmeler ve üniversitenin bu alandaki akademik çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

KBÜ Rektörü Kırışık, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren akademisyenlerle buluştu

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine giren ve akademik teşvikte üstün başarı gösteren akademisyenlerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda akademisyenlerin yaşadığı süreçler, beklentiler ve akademik başarıların sürdürülebilirliği ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, "Üniversitemizin bilimsel alandaki yükselişi akademisyenlerimizin katkılarıyla mümkün oluyor. Bilgi birikiminizi nasıl daha geniş kitlelere yayabiliriz, başarı kültürünü nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz, bunları istişare etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

KBÜ, Teknofest 2025 için hazırlıklarını sürdürüyor

Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'e geniş katılım için çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 52 ana kategori ve 118 alt kategoride yarışmaların yer alacağı, İstanbul'da düzenlenecek etkinlik için başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

KBÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Teknofest 2025 tanıtım etkinliğinde yarışmaların detayları, yeni kategoriler ve üniversite bünyesinde açılacak atölyeler tanıtıldı.

Öğr. Gör. Bahadır Furkan Kınacı, öğrencilere yarışmalara katılım süreci hakkında bilgi verdi.

T3 Vakfı Karabük İl Sorumlusu Yelda Doğan, Teknofest'in önemini ve üniversitenin organizasyondaki rolünü anlattı.

Etkinlikte, Teknofest Kulübü tanıtılarak öğrencilere kulübün sunduğu fırsatlar hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte ayrıca, Karabük Üniversitesinde Teknofest'in çalışma birimi ve Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağı duyuruldu.

KBÜ, "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" formunda temsil edildi

KBÜ, "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" forumunda temsil edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı.

İş dünyası ve akademiden önemli isimler, 9 oturumdan oluşan forumda yetenek yönetimi ve istihdam konularını ele aldı.

Foruma, KBÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Tekin, müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi M. Salih Gül ve Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad Şekkeli katıldı.

Forum süresince yapılan temaslar, KBÜ öğrencileri için yeni kariyer ve staj imkanlarının araştırılmasına katkı sağladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Eğitim, Güncel, Yenice, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 18 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 18 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: KBÜ 2026-2030 Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.