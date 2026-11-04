KBÜ'de 'Bağımsız Gençlik' temalı 2. Gençlik Şöleni öğrenci stantlarıyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ'de 'Bağımsız Gençlik' temalı 2. Gençlik Şöleni öğrenci stantlarıyla gerçekleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ\'de \'Bağımsız Gençlik\' temalı 2. Gençlik Şöleni öğrenci stantlarıyla gerçekleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KBÜ'de 'Bağımsız Gençlik' temasıyla düzenlenen 2. Gençlik Şöleni öğrenci kulüplerinin stantları ve müzik dinletileriyle yapıldı. Rektör Kırışık, stantları ziyaret edip öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi; etkinlikte bağımlılığa karşı farkındalık amaçlandı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "2. Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsız Gençlik" temasıyla düzenlenen şenlik, öğrenci kulüplerinin stantları, müzik dinletileri ve çeşitli sosyal etkinliklerle ilgi gördü.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile alanda kurulan öğrenci kulüplerinin stantlarını ziyaret etti.

Öğrencilerin yürüttüğü projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi alan Kırışık, gençlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, etkinlikle bağımlılığa karşı güçlü farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Etkinliği her yıl büyüterek gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırışık, şunları kaydetti:

"Bir insanın özgür iradesiyle hayatını yaşayabilmesi son derece önemli. Bağımsızlık, özgürlük son derece kıymetli. Kimseye özgürlüğünüzü, aklınızı devretmeyin. Özgür kalın, neyi seveceğinizi, neyi sevmeyeceğinizi, neye değer verip vermeyeceğinizi okuduğunuz ilmi bilgiler ışığında kendiniz belirleyin. Dolayısıyla hayatımızın kontrolünde, o dümen noktasında kendimiz bulunmamız gerekiyor. Bunun için bağımsızlık şart, hiçbir bağımlılığın kölesi olmamak şart."

Kaynak: AA
Kültür SanatGençlikRektörEğitimGüncelMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
ABD’de bir devir kapandı 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Seçim sonrası Obama’dan Trump’a çok konuşulacak mesaj Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:31:58. #7.13#
SON DAKİKA: KBÜ'de 'Bağımsız Gençlik' temalı 2. Gençlik Şöleni öğrenci stantlarıyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android