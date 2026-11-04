KBÜ\'de \'Bağımsız Gençlik\' temalı 2. Gençlik Şöleni öğrenci stantlarıyla gerçekleşti

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "2. Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsız Gençlik" temasıyla düzenlenen şenlik, öğrenci kulüplerinin stantları, müzik dinletileri ve çeşitli sosyal etkinliklerle ilgi gördü.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile alanda kurulan öğrenci kulüplerinin stantlarını ziyaret etti.

Öğrencilerin yürüttüğü projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi alan Kırışık, gençlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, etkinlikle bağımlılığa karşı güçlü farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Etkinliği her yıl büyüterek gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırışık, şunları kaydetti:

"Bir insanın özgür iradesiyle hayatını yaşayabilmesi son derece önemli. Bağımsızlık, özgürlük son derece kıymetli. Kimseye özgürlüğünüzü, aklınızı devretmeyin. Özgür kalın, neyi seveceğinizi, neyi sevmeyeceğinizi, neye değer verip vermeyeceğinizi okuduğunuz ilmi bilgiler ışığında kendiniz belirleyin. Dolayısıyla hayatımızın kontrolünde, o dümen noktasında kendimiz bulunmamız gerekiyor. Bunun için bağımsızlık şart, hiçbir bağımlılığın kölesi olmamak şart."