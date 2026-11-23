Karabük Üniversitesinde (KBÜ) çocuklarda doğru ayakkabı seçimini kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli "AdımTrue" web uygulaması geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ece Acar'ın danışmanlığında, 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Altuntaş'ın yürütücülüğünde hazırlanan proje, "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında hayata geçirildi.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri Muhammed Talha Yılmaz ve Habib Can Durmuş'un da katkı sağladığı uygulamayla ebeveynler, çocuklarının ayakkabılarının farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek ve 4 kısa soruyu yanıtlayarak ön değerlendirme alabiliyor.

Ayağı tutuş, ön ayak genişliği, parmak alanı ve uçtaki boşluk ölçütleri üzerinden analiz sunan uygulamada kişisel veri talep edilmezken, yüklenen veriler sunucuya gönderilmeden yalnızca kullanıcının cihazında işleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, çocuklarda sağlıklı ayak gelişiminin önemli olduğunu, ailelerin doğru ayakkabı kullanımı konusunda tereddüt yaşadıklarını belirtti.

Bilimsel çalışmalar ışığında ve ailelerin kullanımına uygun şekilde uygulamayı geliştirdiklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayla aileler herhangi bir kişisel bilgi girmeleri gerekmeden çocukları için kullandıkları ayakkabının doğru olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Tabii tıbbi tanı amacı taşımamakta olup herhangi bir şüpheleri olduğunda mutlaka hekime danışmaları gerekmektedir. Yapay zekayı çocukların ayak sağlığını birleştiren bu öncü çalışmada yer alıyor olmak benim için gurur verici. Bu çalışmayı lisans öğrencilerimizle yürütüyor olmak ayrı bir gurur kaynağı."

Altuntaş ise çocukların ayak yapısının, ölçülerinin ve postür özelliklerinin bireye göre farklılık gösterdiğine değindi.

Sadece ayakkabı numarasına bakarak tercih yapmanın yeterli olmadığını vurgulayan Altuntaş, "Biz de bu noktadan hareketle çocukların ayak fotoğraflarını, antropometrik ölçümlerini ve postür özelliklerini değerlendirerek ayakkabı uygunluğunu belirleyebilecek sistem geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.