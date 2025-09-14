KBÜ'nün Erasmus Hibesinde Yüzde 21 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KBÜ'nün Erasmus Hibesinde Yüzde 21 Artış

KBÜ\'nün Erasmus Hibesinde Yüzde 21 Artış
14.09.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi, Erasmus+ KA131 projelerinde hibe miktarını yüzde 21 artırarak fırsat sunacak.

Erasmus+ KA131 projelerinde hibesini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artıran Karabük Üniversitesi (KBÜ), öğrenci ve akademisyenlere Avrupa'da daha geniş imkanlar sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen program kapsamında KBÜ'nün 2024 yılında 392 bin 230 avro olan hibe tutarı, 2025 yılında yaklaşık yüzde 21 artışla 473 bin 300 avroya ulaştı.

Artan hibe sayesinde KBÜ'lü öğrenci ve akademisyenler Avrupa'da daha fazla hareketlilik fırsatı yakalayacak.

Üniversite, Erasmus+ KA131 projeleri sayesinde Polonya, Almanya, İtalya, Fransa, Romanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Kuzey Makedonya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesiyle işbirliklerini sürdürüyor.

KBÜ'nün esnek ve yenilikçi eğitim modellerine verdiği önemi gösteren Blended Intensive Program (Karma Yoğun Eğitim) faaliyetleri de 2024 yılında bir kez düzenlenmişken, 2025 yılında üç kez gerçekleştirilerek dikkat çekici artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Erasmus+ KA131 projelerinde elde edilen başarının, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası hareketlilikten daha fazla yararlanmaları için uzun süredir kararlılıkla çalışıyoruz. Son yıllarda Erasmus+ kapsamında yakaladığımız ivme, Avrupa yükseköğretim alanında görünürlüğümüzü artırıyor." ifadelerini kullandı.

2025 yılında hibe tutarında gerçekleşen yüzde 21'e yakın artışı yalnızca bir rakamsal yükseliş olarak değil, nitelikli işbirliklerinin, kültürlerarası deneyimin ve akademik üretkenliğin güçlenmesi olarak gördüklerini kaydeden Kırışık, "Önümüzdeki süreçte de Erasmus+ başta olmak üzere tüm uluslararası projelerde daha kapsamlı adımlar atarak, Karabük Üniversitesini küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ'nün Erasmus Hibesinde Yüzde 21 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:22:25. #7.11#
SON DAKİKA: KBÜ'nün Erasmus Hibesinde Yüzde 21 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.