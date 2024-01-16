KBÜ ve Nevai İnovasyon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Nevai İnovasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurivmon Abulhasan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Kırışık, Özbekistan'da bulunan Nevai İnovasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abulhasan ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sherzod Atamuradov ile Daire Başkanı Rahimberdi Toshmamatov'u rektörlük makamında ağırladı.

Ziyarete, Karabük Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Uçur eşlik etti.

Yapılan görüşmede Kırışık ile Abulhasan, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından ortak araştırma projeleri, akademik işbirliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programlarını kapsayan protokol imzalandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, Afrikalı öğrencilerle bir araya geldi

Karabük'teki Afrikalı Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ousman Abdoulaye Ahmat ve Afrikalı öğrenciler, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odasında düzenlenen toplantıda, Afrikalı öğrencilerin üniversite deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve daha iyi bir eğitim ortamı için yapılması gereken konular ele alındı.

-Öğrencilere çorba ikramı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), sınav haftasına giren öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesinde oluşturulan stantta, öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

Bu kapsamda öğrencilere, final haftası boyunca 09.00-09.30 ile 18.30-19.00 saatleri arasında çorba ikram edilecek.

KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Akademik ve İdari Kurul Toplantısı yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik ve İdari Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya, akademik ve idari personel katıldı.

Toplantıda yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar, akademik ve idari personelle ilgili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karabük Belediyesi işçilerine yüzde 53 zam yaptı

Karabük Belediyesi Personel AŞ çalışanlarına, 2024'ün ilk 6 ayı için 53,57 zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Karabük Belediyesi Personel AŞ çalışanlarının 2024 ilk 6 ay için uygulanacak yüzde 38,57 ücret zammının üzerine yüzde 15 daha iyileştirme zammı ile çalışanların ücretlerinde yüzde 53,57 artış yaptık. Temmuz 2023'ten bu yana ikramiye dahil ücretlerinde toplam yüzde 125 artışa ulaşmış olduk." ifadeleri kullanıldı.