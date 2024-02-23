KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Ruanda ile diyalog kurulabileceğini açıkladı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda ile iki ülke sınırında yaşanan güvenlik sorunlarının çözümü için diyalog kurulabileceğini açıkladı.

Tshisekedi, ulusal haber kanalı Radio Television Nationale Congolaise'e yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Ruanda ile olan güvenlik sorunlarına dikkati çeken Tshisekedi, "Önceliğim barıştır, ülkem için kesin barış istiyorum, bunun için de savaşçı arzularıma bir son vermeye hazırım. Bunu savaş dışı yöntemlerle elde edebilirsek iki elimle imzalarım." ifadelerini kullandı.

Tshisekedi, Ruanda'yı, KDC'nin doğusunda düzenli saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubu desteklemekle suçlayarak, barış için savaş gerekmesi durumunda buna da hazır olduğunu belirtti.

Ruanda'nın Avrupa Birliği (AB) ile madencilik alanında yaptığı işbirliğini eleştiren Tshisekedi, KDC'nin maden kaynaklarını yağmaladığını öne sürdüğü Ruanda'nın, sahip olmadığı zenginliği ihraç etmemesi gerektiğini söyledi.

KDC'de çatışmalar devam ediyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 15 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC, savaşın eşiğine geldi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.