KDC\'de Barış Zirvesi Başladı

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Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ile Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi ülkelerin liderlerinin, isyancı gruplar ile hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) gündemiyle düzenlediği ortak zirve Tanzanya'da başladı.

Darüsselam şehrinde KDC'deki çatışmalara ilişkin düzenlenen ortak zirvede bir araya gelen liderler, ülkenin doğusu için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Zireveye başkanlık eden SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik Organı dönem başkanlığını yürüten Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, açılış konuşmasında barışın yeniden tesis edilmesinin aciliyetini vurguladı.

Hassan, "KDC'nin doğusunda devam eden şiddet, sadece Kongo'yu değil tüm bölgeyi tehdit ediyor. Bu zirve, barış ve güvenlik için kararlı adımlar atılmasını sağlamalıdır." dedi.

Liderlerin, takviye bölgesel barış gücü olasılığı dahil olmak üzere hem diplomatik hem de askeri müdahaleleri tartışmaları bekleniyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.