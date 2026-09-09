KDC'de Ebola salgınında can kaybı 3 bin 267'ye yükseldi, ölüm oranı yüzde 48,3 - Son Dakika
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KDC'de Ebola salgınında can kaybı 3 bin 267'ye yükseldi, ölüm oranı yüzde 48,3

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 267'ye yükseldi ve ölüm oranı yüzde 48,3 olarak güncellendi. Salgın 6 eyaletin 61 bölgesinde etkisini sürdürürken, doğrulanmış 6 bin 757 vakadan 1590 kişi iyileşti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 267'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgın 6 eyaletin 61 bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Ülkede şimdiye kadar 6 bin 757 Ebola vakası doğrulanırken, bunlardan 3 bin 267'si hayatını kaybetti, 1590 kişi ise iyileşti.

Salgında ölüm oranı yüzde 48,3 olarak güncellendi.

Son 24 saatte yeni bir bölgede vakaya rastlanmazken, 27 hasta daha iyileşti.

Güney Kivu eyaletinde ise 98 gündür doğrulanmış yeni Ebola vakası tespit edilmedi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmaya başlamıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında etkili olan salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'de Ebola salgınında can kaybı 3 bin 267'ye yükseldi, ölüm oranı yüzde 48,3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de Ebola salgınında can kaybı 3 bin 267'ye yükseldi, ölüm oranı yüzde 48,3 - Son Dakika
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