KDC'de Saldırı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KDC'de Saldırı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti

23.07.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo’nun Ituri eyaletinde düzenlenen saldırıda en az 16 sivil yaşamını yitirdi. ADF'nin sorumlu olduğu düşünülüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde düzenlenen saldırıda, aralarında altın madencilerinin de bulunduğu en az 16 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre saldırı, Ituri eyaletinin Mambasa bölgesine bağlı Mandeite köyünde gerçekleşti.

Yerel yetkili Janvier Kinyongi, saldırıda aralarında altın madencilerinin de olduğu en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgede saldırıların sürdüğüne ilişkin ihbarlar aldıklarını belirten Kinyongi, can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

Saldırının Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. ADF adlı isyancı grup, 20 Temmuz'da aynı bölgede yaklaşık 20 kişiyi kaçırmıştı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU) ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Saldırı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: KDC'de Saldırı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.