KDC, İsrail ile Filistinli mülteciler konusunda müzakere iddialarını yalanladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiasını yalanladı.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır." ifadesini kullandı.

Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin KDC ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.