 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KDC, İsrail ile Filistinli mülteciler konusunda müzakere iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

KDC, İsrail ile Filistinli mülteciler konusunda müzakere iddialarını yalanladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiasını yalanladı. Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır." ifadesini kullandı. Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin KDC ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.

KDC, İsrail ile Filistinli mülteciler konusunda müzakere iddialarını yalanladı
05.01.2024 - 13:53,
Abone Ol

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiasını yalanladı.

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır." ifadesini kullandı.

Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin KDC ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hükümet, İsrail, Kongo, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC, İsrail ile Filistinli mülteciler konusunda müzakere iddialarını yalanladı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: KDC, İsrail ile Filistinli mülteciler konusunda müzakere iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement