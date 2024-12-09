KDP'den Suriye Açıklaması: Birlikte Yaşama Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KDP'den Suriye Açıklaması: Birlikte Yaşama Umudu

KDP, Suriye'de Baas rejiminin çöküşünü değerlendirirken, barış ve birlikte yaşam temennisinde bulundu.

09.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, Suriye halkının tercihine ve iradesine saygı duyduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın ülkedeki tüm toplulukların birlikte yaşama ve karşılıklı kabulünün yeni bir başlangıcı olması temennisinde bulundu.

KDP'den Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Suriye halkının tercihine ve iradesine saygı duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bir sonraki aşamanın mutluluk ve barış aşaması, çatışmanın sona ermesi ve ülkedeki tüm toplulukların birlikte yaşama ve karşılıklı kabulünün yeni bir başlangıcı olmasının umulduğu belirtildi.

Açıklamada, değişimin Suriye'nin dış ilişkilerine olumlu bir etki yapmasının da umulduğu kaydedildi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDP'den Suriye Açıklaması: Birlikte Yaşama Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Suriye’de bundan sonra ne olacak Bakan Fidan’dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:14 İşte Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
17:02 Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi
17:02 Şam’da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada
17:00 Netanyahu: Esad’ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
16:41 “Evrenin güzellik kraliçesi“ yarışmasında Türkiye’yi Esra Nur Türker temsil edecek "Evrenin güzellik kraliçesi" yarışmasında Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 12:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: KDP'den Suriye Açıklaması: Birlikte Yaşama Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.