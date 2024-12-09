KDP'den Suriye Açıklaması: Birlikte Yaşama Umudu

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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, Suriye halkının tercihine ve iradesine saygı duyduklarını belirterek, bir sonraki aşamanın ülkedeki tüm toplulukların birlikte yaşama ve karşılıklı kabulünün yeni bir başlangıcı olması temennisinde bulundu.

KDP'den Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Suriye halkının tercihine ve iradesine saygı duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bir sonraki aşamanın mutluluk ve barış aşaması, çatışmanın sona ermesi ve ülkedeki tüm toplulukların birlikte yaşama ve karşılıklı kabulünün yeni bir başlangıcı olmasının umulduğu belirtildi.

Açıklamada, değişimin Suriye'nin dış ilişkilerine olumlu bir etki yapmasının da umulduğu kaydedildi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.