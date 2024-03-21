KDTP\'nin Prizren\'deki iftar programına yoğun katılım

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Kosova'nın güneyindeki Prizren kentinde Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) geleneksel iftar programı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen programa, KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ile Enis Kervan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Genel Başkan Damka, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkının kazanılmasının 73. yıl dönümü nedeniyle davetlileri kutladı.

20 Mart'ın Kosova'daki Türk toplumunun yeniden dirilişini ve doğuşunu temsil ettiğini vurgulayan Damka, "20 Mart 1951, Kosova'da yeniden Türkçe eğitim hakkı kazandığımız gün. O günden bugüne Kosova'da Türk toplumu kendi kimliğini, kendi eğitimini, kendi kültürünü dimdik ayakta tutuyor. Tabii bu sadece bizim değil, sizin sayenizde, ana vatanımızın sayesinde. Bugün çok daha güçlüyüz, bugün ana vatanımız her daim yanımızda." ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Eren de konuşmasında, Kosova'da çok sayıda eğitim ve kültür projesini hayata geçirdiklerini belirterek Türkiye'de Kosovalı ve soydaş birçok öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Kosova'daki Türk toplumunun, Türkün merhamet ve şefkat yüreğini taşıdığını ve devam ettirdiğini dile getiren Eren, "Kosova bizim tarihimiz, kültürümüz, vatanımızdır. Ecdadımızın kanlarıyla sulanıp yurt edinilen, ezanlarıyla İslam'ın mührü vurulan, her haliyle bizden olan vatanın adıdır Kosova. Sadece Kosova'da değil, Balkanlar'ın dört bir tarafında Türklük meşalesini devam ettiren soydaşlarımız, kendi kültür ve kimliklerini bin bir zorlukla ayakta tutmaya gayret ediyor." dedi.

Eren, Kosova'da 5 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak nüfus sayımına katılım çağrısında bulundu.

Büyükelçi Angılı da nüfus sayımına değinerek, "Bu nüfus sayımını Türkiye Cumhuriyeti olarak biz aynı zamanda bir fırsat gibi değerlendiriyoruz. Sizlerin, sizden önceki nesillerden devraldığınız ve geleceğe taşıdığınız bayrakta Türklerin Kosova'daki gerçek sayısının ortaya çıkması önemli bir dönüm noktası, önemli bir kilometre taşı oluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, YTB Başkanı Eren, iftar programından önce KDTP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Damka ile görüştü. Eren ayrıca Emin Duraku İlkokulu'nda Türkçe eğitim verilen sınıfları ve Kosova'nın güneyindeki dağlık Gora bölgesinde Brod köyünde bulunan Dag Kültür ve Araştırma Derneğini ziyaret etti.