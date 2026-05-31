Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan ve 7 yıl aradan sonra kapakları açılan Keban Barajı'nda su tahliyesi devam ediyor.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı.

Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajdan 11 Mayıs'ta başlatılan su tahliyesi sürüyor.

Bölge, su tahliyesini yakından görmek isteyen çok sayıda vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Keban Barajı Seyir Tepesi'ne çıkan vatandaşlar, su tahliyesinin sunduğu görsel şöleni ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar da Fırat Nehri üzerine kurulan zipline kullandı.