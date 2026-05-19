Keban'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keban'da 19 Mayıs Töreni

Keban\'da 19 Mayıs Töreni
19.05.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı töreni düzenlendi, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Keban İlçe Kapalı Spor Salonu'nda yapılan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okuduğu etkinlikte, şiirler okundu, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi.

Halk oyunu ekibinin gösteri yaptığı programda, sporcular da hünerlerini gösterdi.

Etkinlikte, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Programa, Vali Yardımcısı ve Keban Kaymakam Vekili Armağan Yazıcı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

13:08
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 13:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: Keban'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.